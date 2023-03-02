Киркоров выразил благодарность недоброжелателям

«Я прощаю ему [недоброжелателю] эту слабость. Потому что ему тоже хочется популярности, покупаться в лучах моей славы. А как еще о себе любимом напомнить? Я ему тоже, может быть благодарен за то, что он лишний раз вспомнил меня по телевизору. И неважно: плохо вспомнил или хорошо. Я за любой кипеж и за любое упоминание своего имени», — сказал исполнитель.