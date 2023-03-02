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3 часа назад

Киркоров выразил благодарность недоброжелателям

Lenta.ru

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал свое отношение к недоброжелателям, выразив им благодарность. Об этом сообщает Пятый канал.

Киркоров выразил благодарность недоброжелателям
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам артиста, он практически не смотрит телевизор, так как не хочет уделять внимание негативу в свою сторону. При этом Киркоров выразил благодарность критикам.

«Я прощаю ему [недоброжелателю] эту слабость. Потому что ему тоже хочется популярности, покупаться в лучах моей славы. А как еще о себе любимом напомнить? Я ему тоже, может быть благодарен за то, что он лишний раз вспомнил меня по телевизору. И неважно: плохо вспомнил или хорошо. Я за любой кипеж и за любое упоминание своего имени», — сказал исполнитель.

Ранее Киркоров прокомментировал слухи о том, что он якобы носит парик. Артист появился на премьере фильма Николая Лебедева «Нюрнберг», сменив имидж: в голубых линзах и с длинными волнистыми волосами блондинистого цвета. Певец рассказал, что его прическа имеет естественное происхождение, и опроверг информацию о том, что он носит парик.

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