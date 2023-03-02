61-летняя Андреева показала лицо без косметики

61-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала лицо без косметики и фильтров. Селфи из Кении она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Фото: Мослента Мослента

Знаменитость сделала селфи в бассейне с видом на африканские пейзажи. На Андреевой — купальник серого цвета, волосы убраны в хвост. Видно, что на лице телеведущей нет макияжа, а изображение не редактировалось в фотошопе.

«Вы классная. Столько лет, а вы не меняетесь», «Без макияжа и такая красавица», «Вы потрясающе выглядите», «Вам максимум 36 лет дать можно», «Где вы берете молодильные яблоки? Потрясающая женщина», «Искренне завидую, но белой завистью», «Эта женщина вызывает только восторг», «Невероятно красивая», — написали комплименты поклонники.