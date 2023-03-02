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3 часа назад

Королевский биограф раскрыл реакцию Меган и Гарри на новость о выселении

Газета.Ru

Королевский биограф рассказал о реакции герцогов Сассекских на уведомление об их выселении из коттеджа Фрогмор. Об этом сообщает Mirror.

Королевский биограф раскрыл реакцию Меган и Гарри на новость о выселении
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам королевского биографа Омида Скоби, принц Гарри и Меган Меган «ошеломлены» новостью о том, что Карл III принял решение выселить их из их резиденции во Фрогмор.

«Эта новость, как сообщают мне источники, ошеломила Гарри и Меган, а как минимум, еще два члена королевской семьи были потрясены», — рассказал биограф.

Омид Скоби отметил, что Меган и Гарри прямым текстом сказали, что их коттедж Фрогмор «нужен для кого-то другого», и попросили до лета вывести из резиденции свои вещи.

«Все это выглядит очень окончательно и похоже на жестокое наказание. Как будто [семья] хочет вычеркнуть их из жизни навсегда», — поделился биограф.

Коттедж Фрогмор был свадебным подарком покойной королевы Елизаветы II своему внуку Гарри и его супруге Меган Маркл. Получив его, Сассексы заявили, что «у их семьи всегда будет место, которое можно назвать домом в Соединенном Королевстве». Прежде чем переехать в новую резиденцию, они сделали ремонт стоимость £2,4 млн., но прожили в ней всего 6 месяцев, после чего со скандалом покинули Великобританию.

Ранее королевский биограф заявил, что Меган и Гарри сами спровоцировали выселение из Фрогмор.

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