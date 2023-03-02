Бюндхен рассказала, как справляется с трудностями после разрыва

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен поделилась своими мыслями о том, как справиться с жизненными трудностями. Соответствующий пост модель опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

42-летняя Жизель Бюндхен выложила в личном блоге фотографию своих занятий йогой. На снимке модель стоит в «позе героя» на фоне океана. В подписи к посту бывшая супруга Тома Брэди рассказала подписчикам, что делает, когда «жизнь становится сложной».

«Быть здоровым — это больше, чем чистая диета и физические упражнения. Речь идет о наших отношениях, эмоциях, убеждениях, мыслях и действиях. Когда жизнь становится сложной, всегда помните, что солнце встает каждый день, давая нам новую возможность попробовать еще раз и добиться большего», — написала модель.

В сентябре прошлого года Жизель Бюндхен рассталась со своим супругом, игроком в американский футбол Томом Брэди. Супермодель и спортсмен поженились в феврале 2009 года после двух лет романа. Их брак продлился более 12 лет. У бывших супругов есть двое детей: 13-летний сын Бенджамин Рейн и 10-летняя дочь Вивиан Лейк.