Собчак высмеяла новый клип Давы за его сходство с хитом Бузовой

Давно Ксения саркастично не высказывалась насчет звезд, и вот, наконец, повод нашелся. В своем Telegram-канале журналистка коснулась творчества экс-волюбенных Давида Манукяна и Ольги Бузовой. Поводом разворошить прошлое стал новый клип Давы «Временно», вышедший два дня назад. Стильный ролик, снятый в приглушенном свете и с участием обворожительной группы подтанцовки, показался Собчак уж очень напоминающим клип Бузовой «Мало половин».

Фото: Super.ru Super.ru

«Очень смешно. Есть пару вопросиков, конечно, к режиссеру нового клипа Давы», — написала Ксения в личном блоге и в доказательство прикрепила скриншоты из музыкальных роликов Давы и Оли. Сходство, конечно, отрицать сложно. С другой стороны, мир шоу-бизнеса так тесен, что не мудрено ненароком что-нибудь за кем-нибудь повторить. Судите сами!

Подписчики канала Ксении, к слову, оказались не так уж единодушны. Некоторые, конечно, нашли повод похихикать над забавным совпадением (или нет?). А другие возразили, что ничего общего между клипами нет. Ну подумаешь, цвет, свет и эффектная подтанцовка противоположного пола!