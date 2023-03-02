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2 часа назад

Рудковская: первые концерты Билана обходились в $2 млн

FBM.ru

Дима Билан и Яна Рудковская сотрудничают с 2005 г. — за это время Билан смог покорить своим талантом не только всю страну — он первый и пока единственный, кто принес долгожданную победу России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней Believe. Тогда, во время подготовки к выступлению, Яна Рудковская уверенно заявила, что из Белграда, где проходило шоу, они обязательно приедут с первым местом. Так и случилось.

Рудковская: первые концерты Билана обходились в $2 млн
Фото: FBM.ruFBM.ru

С того момента Дима Билан для россиян и не только стал артистом номер один. Его концерты проходят при полных залах, его песни по-прежнему занимают первые места в музыкальных чартах.

А было время, когда масштабные шоу знаменитости даже не окупались. Яна Рудковская описала тот период как время долгосрочных инвестиций. Однако даже тогда, продюсер ни на секунду не сомневалась, что все делает правильно.

«В начале пути мы с Димой вкладывали в себя, в собственное имя, в собственную историю артиста. Когда у тебя крутые концерты, шоу, это меняет статус артиста», — рассказала Рудковская.

По ее словам, один концерт на этапе начала сотрудничества с Биланом обходился в 1,5-2 миллиона долларов. Примерно такой же была и выручка, а иногда и меньше.

«Но потом эти все дивиденды вернулись, потому что я работаю в полную. Я мало проигрываю», — добавила Рудковская.

При этом она отметила, что всем удается окупать инвестиции. Здесь нужно иметь особый талант, и Яна не сомневается, что у нее он блестящий.

Звёзды,Дима Билан,Яна Рудковская,
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