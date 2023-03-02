Агутин признался, что хочет стать дедушкой

Певец Леонид Агутин признался в беседе с mk.ru, что хочет стать дедушкой.
Агутин сообщил, что уже готов нянчить внуков, но дочери пока не планируют становиться матерями. На данный момент девушки заняты своей карьерой.
Агутин рассказал, его дочь Полина уже 8 лет живет с возлюбленным. По словам звезды, парень девушки «хороший пацан». Изначально пара хотела пожениться, но решила повременить.
Музыкант объяснил, что из-за различных внешних обстоятельств дочь перенесла свадьбу на потом. Однако это не расстраивает певца.
«Предложение руки и сердца — это ладно. Я говорю: когда «шпингалеты» появятся? Я готов давно стать дедушкой», — рассказал Агутин.
Ранее Агутин рассказал, что каждые пять лет у него новый этап отношений с женой.