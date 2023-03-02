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35 минут назад

Леонид Агутин признался, что хочет стать дедушкой

Газета.Ru

Певец Леонид Агутин признался в беседе с mk.ru, что хочет стать дедушкой.

Агутин признался, что хочет стать дедушкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Агутин сообщил, что уже готов нянчить внуков, но дочери пока не планируют становиться матерями. На данный момент девушки заняты своей карьерой.

Агутин рассказал, его дочь Полина уже 8 лет живет с возлюбленным. По словам звезды, парень девушки «хороший пацан». Изначально пара хотела пожениться, но решила повременить.

Музыкант объяснил, что из-за различных внешних обстоятельств дочь перенесла свадьбу на потом. Однако это не расстраивает певца.

«Предложение руки и сердца — это ладно. Я говорю: когда «шпингалеты» появятся? Я готов давно стать дедушкой», — рассказал Агутин.

Ранее Агутин рассказал, что каждые пять лет у него новый этап отношений с женой.

Звёзды,Леонид Агутин,
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