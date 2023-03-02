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1 час назад

61-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала лицо без макияжа

Мария Иглина

61-летняя российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась снимком с отдыха в Кении, на котором она показала лицо без макияжа и восхитила поклонников. Соответствующей фотографией телеведущая поделилась в социальных сетях;

61-летняя Андреева показала лицо без макияжа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимке Андреева позирует без макияжа и с волосами, собранными в хвост, в бассейне и в купальнике темно-серого цвета.

Социальные сети

Блогерша похвасталась телом в купальнике в 51 год

Подписчики телеведущей восхитились ее внешним видом и поделились впечатлениями в комментариях к посту:

"Без макияжа — и такая красивая", "Очень хорошо выглядите: молодо, ярко, классно", "Сколько этой девушке лет на самом деле?"

Ранее Агутин раскрыл причину, по которой спит с Варум в разных спальнях.

Звёзды,Екатерина Андреева,
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