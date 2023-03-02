61-летняя Андреева показала лицо без макияжа

61-летняя российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась снимком с отдыха в Кении, на котором она показала лицо без макияжа и восхитила поклонников. Соответствующей фотографией телеведущая поделилась в социальных сетях;
На снимке Андреева позирует без макияжа и с волосами, собранными в хвост, в бассейне и в купальнике темно-серого цвета.
Подписчики телеведущей восхитились ее внешним видом и поделились впечатлениями в комментариях к посту:
"Без макияжа — и такая красивая", "Очень хорошо выглядите: молодо, ярко, классно", "Сколько этой девушке лет на самом деле?"