Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

"Кивала и улыбалась": телеведущая Юлия Барановская о своем начальнике-самодуре

Мария Иглина

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, как однажды столкнулась с некомпетентным начальником. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Так, Барановская рассказала, что раньше у нее был "начальник-самодур", который "посылал туда, не знаю куда, принести то, не знаю что":

"Но я быстро освоила тактику работы с ним: кивала и улыбалась".

После этого Барановской встречались, по ее словам, исключительно грамотные руководители.

Боня проболталась об алкоголизме Славы и вызвала гнев певицы

Телеведущая также отметила, что около 40 процентов россиян считают худшим качеством для начальника — токсичность. Далее следуют некомпетентность и неэффективность:

"Что касается токсичности, это — понятие расплывчатое, каждого из нас иногда можно назвать токсичным".

Ранее 61-летняя Андреева показала лицо без макияжа.

Звёзды,Видео,Юлия Барановская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий