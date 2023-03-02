Телеведущая Юлия Барановская рассказала, как однажды столкнулась с некомпетентным начальником. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Так, Барановская рассказала, что раньше у нее был "начальник-самодур", который "посылал туда, не знаю куда, принести то, не знаю что":

"Но я быстро освоила тактику работы с ним: кивала и улыбалась".

После этого Барановской встречались, по ее словам, исключительно грамотные руководители.

Телеведущая также отметила, что около 40 процентов россиян считают худшим качеством для начальника — токсичность. Далее следуют некомпетентность и неэффективность: