Певец Сергей Жуков из группы "Руки вверх" заявил, что "уже отчаялся" получить премию "Виктория-2022". Об этом он рассказал в беседе с "Пятым каналом".

По словам артиста, он уже несколько лет вместе с коллективом пытается получить эту награду:

"Всегда находились замечательные талантливые коллеги, которые всегда уводили из-под носа приз, ай-яй-яй".

Жуков также отметил, что в этом году также много хороших претендентов, поэтому будет особенно тяжело получить заветную награду.

Кроме этого, певец рассказал, что в будущем он планирует собрать концерт в "Лужниках", а также провести тур по России.