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2 часа назад

Стало известно, с кем закрутила роман Милана Тюльпанова

WomanHit.ru

Блогер Милана Тюльпанова была замужем за футболистом Александром Кержаковым. В 2017 году у знаменитостей родился сын Артемий. Спустя два года пара официально развелась.

Стало известно, с кем закрутила роман Тюльпанова
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

После скандального разрыва отношений Тюльпанова ушла в работу и воспитание наследника. О личной жизни блогер предпочла не рассказывать.

Однако недавно Милана поделилась в личном блоге фотографией, на которой запечатлена рука неизвестного мужчины. «Водочки нам принеси. Мы домой летим» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала звезда кадр, сделанный в салоне самолета.

Любопытные подписчики экс-супруги Кержакова решили выяснить, с кем она закрутила роман. Как стало известно, новым избранником Тюльпановой стал 31-летний предприниматель Василий Ершов.

В своих соцсетях мужчина также поделился кадром с Миланой. На фото знаменитость целует Василия в щеку. «А пока немножко милоты вам», — написал бизнесмен.

Звёзды,Александр Кержаков,
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