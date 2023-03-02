Стало известно, с кем закрутила роман Тюльпанова

Блогер Милана Тюльпанова была замужем за футболистом Александром Кержаковым. В 2017 году у знаменитостей родился сын Артемий. Спустя два года пара официально развелась.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

После скандального разрыва отношений Тюльпанова ушла в работу и воспитание наследника. О личной жизни блогер предпочла не рассказывать.

Однако недавно Милана поделилась в личном блоге фотографией, на которой запечатлена рука неизвестного мужчины. «Водочки нам принеси. Мы домой летим» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала звезда кадр, сделанный в салоне самолета.

Любопытные подписчики экс-супруги Кержакова решили выяснить, с кем она закрутила роман. Как стало известно, новым избранником Тюльпановой стал 31-летний предприниматель Василий Ершов.