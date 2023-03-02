Солнцев призвал помочь деньгами мужу Заворотнюк

Блогер Рустам Солнцев высказал свои опасения по поводу состояния мужа тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. Он призвал людей помочь деньгами спортсмену.

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Солнцев заметил, что в последнее время Чернышев ужасно выглядит. Блогер уверен, что фигурист находится в таком состоянии, потому что постоянно работает для оплаты дорогостоящего лечения своей супруги. Он уверен, что мужу Заворотнюк стоит обратиться за помощью к людям.

«К людям обратись! Люди не звери. Скажи: "Друзья, все, я без вас пропал. Помогите, прошу! Я люблю свою жену. Но состояние сейчас плохое". И не надо деталей», — высказался Солнцев в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».