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2 часа назад

Рустам Солнцев призвал помочь деньгами мужу Заворотнюк из-за болезни актрисы

Слово и Дело

Блогер Рустам Солнцев высказал свои опасения по поводу состояния мужа тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. Он призвал людей помочь деньгами спортсмену.

Солнцев призвал помочь деньгами мужу Заворотнюк
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Солнцев заметил, что в последнее время Чернышев ужасно выглядит. Блогер уверен, что фигурист находится в таком состоянии, потому что постоянно работает для оплаты дорогостоящего лечения своей супруги. Он уверен, что мужу Заворотнюк стоит обратиться за помощью к людям.

«К людям обратись! Люди не звери. Скажи: "Друзья, все, я без вас пропал. Помогите, прошу! Я люблю свою жену. Но состояние сейчас плохое". И не надо деталей», — высказался Солнцев в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Он вспомнил, как собрал на лечение собаки 10 тысяч долларов. Для этого ему понадобилось всего три часа. Блогер уверен, что русские люди обязательно отзовутся и смогут собрать деньги для актрисы.

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