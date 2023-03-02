Ида Галич получила травму в горах

Известная российская блогерша и телеведущая Ида Галич сильно ушибла палец во время катания в горах. О полученной травме она рассказала в четверг, 2 марта, в личном Telegram-канале.
На опубликованном Галич снимке видно, что на средний палец ее левой руки наложена шина, он перевязан пластырем. Блогерша отметила, что травмировалась, упав во время катания.
«Меня везли на специальном снегоходе с мигалкой», — раскрыла она и добавила, что планирует сделать рентген пальца.
Позднее Галич выложила ролик, снятый по итогам медобследования, и сообщила, что у нее нет перелома. «Просто ушиб», — поделилась она. Врачи запретили телеведущей принимать алкоголь, однако разрешили кататься.