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22 минуты назад

Ида Галич получила травму в горах

Lenta.ru

Известная российская блогерша и телеведущая Ида Галич сильно ушибла палец во время катания в горах. О полученной травме она рассказала в четверг, 2 марта, в личном Telegram-канале.

Ида Галич получила травму в горах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованном Галич снимке видно, что на средний палец ее левой руки наложена шина, он перевязан пластырем. Блогерша отметила, что травмировалась, упав во время катания.

«Меня везли на специальном снегоходе с мигалкой», — раскрыла она и добавила, что планирует сделать рентген пальца.

Позднее Галич выложила ролик, снятый по итогам медобследования, и сообщила, что у нее нет перелома. «Просто ушиб», — поделилась она. Врачи запретили телеведущей принимать алкоголь, однако разрешили кататься.

Звёзды,Ида Галич,
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