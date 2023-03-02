Клава Кока рассказала о попытке зарегистрироваться на сайте знакомств

Российская певица, автор песен и блогер Клава Кока рассказала, как ее обвинили в обмане из-за попытки зарегистрироваться на сайте знакомств. По словам артистки, это случилось, когда ей было очень грустно.
Кока вспомнила, что в тот момент ей в голову и пришла идея зарегистрироваться на специализированном сайте. Заполнив анкету, оформив ее по своему вкусу и приготовившись встретить возлюбленного, Кока испытала разочарование.
«Только я прошла регистрацию, подумав, что теперь точно встречу его. Так что вы думаете: меня заблокировали! Решили, что я выдаю себя за другую личность!», — цитирует певицу Vnimanie.pro.