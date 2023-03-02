Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
2 часа назад

В нарядах Аврил Лавин на Неделе моды разглядели послание бывшему жениху

Lenta.ru

Журналисты Page Six разглядели в нарядах канадской певицы Аврил Лавин послание бывшему жениху, музыканту Mod Sun (настоящее имя —Дерек Райан Смит). Материал опубликован на сайте издания.

В нарядах Лавин на Неделе моды разглядели послание бывшему жениху
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что рок-исполнительница посетила Неделю моды, которая проходит в Париже. Знаменитость появилась на публике в худи бренда Vetements за 3812 долларов (288 тысяч рублей), на котором напечатаны следующие фразы: «не разбивай мое сердце», «доверяй своим инстинктам» и «прояви терпение, хорошие события требуют времени».

Кроме того, Лавин пришла на показ бренда Courrege в черной оверсайз-футболке той же марки, на которую были нанесены слова «я ни черта не делаю сегодня», в сочетании с бежевым пальто в пол и высокими сапогами на каблуках.

В феврале появилась информация о том, что Аврил Лавин разорвала помолвку с Mod Sun. О причинах разрыва неизвестно, однако, по словам источника, в последнее время у Лавин и Смита были проблемы в отношениях. Уточняется, что измена не была причиной расставания артистов.

Звёзды,Райан Смит,Аврил Лавин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий