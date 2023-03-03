Звезды, возможный развод которых активно обсуждают в Сети

По мнению поклонников, эти знаменитости находятся на грани развода.

Фото: New Magazine New Magazine

Лера Кудрявцева

Слухи о том, что 51-летняя ведущая и 34-летний хоккеист могут развестись, ходят давно. Супруги перестали делиться совместными фото. Отпуск Лера провела в компании четырехлетней дочери, но без мужа.

Лучший друг Кудрявцевой Отар Кушинашвили попытался с ней поговорить и рассказал: «Реакция очень сдержанная. Не буду лгать вам. Но я знаю Леру. И даже по тому, как взлетают брови, я понимаю, как дела обстоят. Я желаю этому союзу долгих лет, хотя даже по тому, что я сказал, сделали вывод, что союз обречен».

Сама Кудрявцева тоже прокомментировала слухи о разводе с молодым мужем. Теледива в резкой форме обратилась к журналистам: «Если что произойдет, я сообщу, а пока идите», — написала Лера на своей страничке в социальной сети.

Игорь Николаев

Слухи и домыслы вокруг пары Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева ходили разные. Вначале говорили, что, якобы, Юлия увлеклась своим ровесником и собирается уходить от мужа, с которым у нее разница в возрасте в 23 года.

Николаев так переживал, что на этой почве у него случился инфаркт и он попал в больницу. Однако супруга музыканта опровергает все слухи и утверждает, что у них крепкий брак.

Наташа Королева