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1 час назад

Звезды, возможный развод которых активно обсуждают в Сети

New Magazine

По мнению поклонников, эти знаменитости находятся на грани развода.

Звезды, возможный развод которых активно обсуждают в Сети
Фото: New MagazineNew Magazine

Лера Кудрявцева

Слухи о том, что 51-летняя ведущая и 34-летний хоккеист могут развестись, ходят давно. Супруги перестали делиться совместными фото. Отпуск Лера провела в компании четырехлетней дочери, но без мужа.

Лучший друг Кудрявцевой Отар Кушинашвили попытался с ней поговорить и рассказал: «Реакция очень сдержанная. Не буду лгать вам. Но я знаю Леру. И даже по тому, как взлетают брови, я понимаю, как дела обстоят. Я желаю этому союзу долгих лет, хотя даже по тому, что я сказал, сделали вывод, что союз обречен».

Сама Кудрявцева тоже прокомментировала слухи о разводе с молодым мужем. Теледива в резкой форме обратилась к журналистам: «Если что произойдет, я сообщу, а пока идите», — написала Лера на своей страничке в социальной сети.

Игорь Николаев

Слухи и домыслы вокруг пары Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева ходили разные. Вначале говорили, что, якобы, Юлия увлеклась своим ровесником и собирается уходить от мужа, с которым у нее разница в возрасте в 23 года.

Николаев так переживал, что на этой почве у него случился инфаркт и он попал в больницу. Однако супруга музыканта опровергает все слухи и утверждает, что у них крепкий брак.

Наташа Королева

Проблемы в семье Королевой и Тарзана начались давно. Когда Сергей Глушко публично признался в измене. Но певица простила неверного мужа и попыталась склеить «разбитую тарелку». На публике пара продолжала делать вид, что все хорошо. Однако недавно масла в огонь подлила Анастасия Волочкова. Балерина во время интервью высказалась, что не прочь бы иметь сексуальные отношения с Тарзаном. Ведь они с Королевой уже давно не живут вместе.

Звёзды,Сергей Глушко,Наташа Королева,Юлия Проскурякова,Игорь Николаев,Лера Кудрявцева,Анастасия Волочкова,
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