Звезды, которые слишком увлеклись бьюти-процедурами

Их критикуют в Сети.

Фото: New Magazine New Magazine

Лариса Гузеева

Недавно Лариса Гузеева увеличила губы с помощью филлеров. Поклонникам это не понравилось. Артистка, которая всегда гордилась своей аристократической внешностью и ратовала за естественное старение, изменилась до неузнаваемости.

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Фанаты очень расстроились, что Гузеева стала похожа на однотипных кукол с накаченными губами и скулами.

«Не узнаю, кто это. Может ее подруга? Или Гузеева сделала пластику?», «Зачем? Верните нам Ларису», — пишут фолловеры.

Алена Шишкова

Поклонники в последнее время не узнают бывшую королеву красоты. Они считают, что Алена переборщила с уколами красоты. А ведь ей всего 29 лет. На одном из последних фото Алена предстала с одутловатым лицом, выглядела гораздо старше своих лет.

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Алена Шишкова, как она сама признается, не делает никаких уколов ботокса, лишь иногда модель вынужденно накачивает губы, для увлажнения и только. Однако профессиональные косметологи утверждают, что лицо девушки изменилось именно из-за бьюти-процедур.

Алена — типичная обладательница отечно-деформационного типа лица, свойственного славянкам. При такой особенности кожа задерживает воду, из-за чего часто появляются отеки.

Лиана Шульгина

Невестка певицы Валерии недавно решилась скорректировать форму губ с помощью филлеров. Обновленную Лиану Шульгину показала певица, разместив с ней фото на своей страничке в социальной сети. И тут же получила шквал критики.

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