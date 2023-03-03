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1 час назад

Звезды, которые слишком увлеклись бьюти-процедурами

New Magazine

Их критикуют в Сети.

Звезды, которые слишком увлеклись бьюти-процедурами
Фото: New MagazineNew Magazine

Лариса Гузеева

Недавно Лариса Гузеева увеличила губы с помощью филлеров. Поклонникам это не понравилось. Артистка, которая всегда гордилась своей аристократической внешностью и ратовала за естественное старение, изменилась до неузнаваемости.

New Magazine

Фанаты очень расстроились, что Гузеева стала похожа на однотипных кукол с накаченными губами и скулами.

«Не узнаю, кто это. Может ее подруга? Или Гузеева сделала пластику?», «Зачем? Верните нам Ларису», — пишут фолловеры.

Алена Шишкова

Поклонники в последнее время не узнают бывшую королеву красоты. Они считают, что Алена переборщила с уколами красоты. А ведь ей всего 29 лет. На одном из последних фото Алена предстала с одутловатым лицом, выглядела гораздо старше своих лет.

New Magazine

Алена Шишкова, как она сама признается, не делает никаких уколов ботокса, лишь иногда модель вынужденно накачивает губы, для увлажнения и только. Однако профессиональные косметологи утверждают, что лицо девушки изменилось именно из-за бьюти-процедур.

Алена — типичная обладательница отечно-деформационного типа лица, свойственного славянкам. При такой особенности кожа задерживает воду, из-за чего часто появляются отеки.

Лиана Шульгина

Невестка певицы Валерии недавно решилась скорректировать форму губ с помощью филлеров. Обновленную Лиану Шульгину показала певица, разместив с ней фото на своей страничке в социальной сети. И тут же получила шквал критики.

New Magazine

«Губы- жесть», «Зачем делать такие губищи?», «Почему дамы так любят резиновые губы делать», «На девочку больше вы похожи, Валерия», «Валерия, скажите девочке, чтобы она губы больше не трогала», «Вашей снохе поучиться бы вашей красоте». Однако сама Лиана довольна результатом процедуры.

Звёзды,Уколы красоты,Валерия,Лариса Гузеева,
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