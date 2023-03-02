Шура заявил, что его пугает Анастасия Волочкова

Певец Шура рассказал о своем отношении к балерине Анастасии Волочковой. Подробностями артист поделился в беседе с Аленой Жигаловой для YouTube-шоу.

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Шура признался, что боится балерину "как огня". Он намекнул на строптивый характер артистки, о котором не раз слышал от своей бывшей пиар-директорши. По его словам, та проработала у балерины полгода и "ей хватило".

Однако певец отметил, что не испытывает негативных эмоций по отношению к Волочковой, наоборот, он ее уважает и любит.