Ольга Серябкина вышла на публику в платье с разрезами и голой спиной

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина появилась на публике в откровенном наряде. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Ольга Серябкина позирует в черном обтягивающем платье-макси с разрезами по бокам талии и голой спиной. Образ дополнили туфли на высоком каблуке и с острым мысом. Из аксессуаров она выбрала пояс-цепочку. Певице сделали яркий макияж и уложили волосы мягкими волнами.
В конце 2020 года артистка вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию. Он ранее работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился на свет сын, мальчика назвали Лукой. Певица говорила в личном блоге, что супруг присутствовал на родах, он первым взял младенца на руки.
Ольге Серябкиной удалось быстро восстановиться после родов. Звезда говорила, что не принимала таблетки для похудения. По словам артистки, она старается не переедать и не есть после шести. «Держите ноги в тепле, живот в полуголоде, а голову в холоде, как говорил полководец Александр Суворов», — отмечала певица.