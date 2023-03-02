Ольга Серябкина вышла на публику в платье с разрезами и голой спиной

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина появилась на публике в откровенном наряде. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ольга Серябкина позирует в черном обтягивающем платье-макси с разрезами по бокам талии и голой спиной. Образ дополнили туфли на высоком каблуке и с острым мысом. Из аксессуаров она выбрала пояс-цепочку. Певице сделали яркий макияж и уложили волосы мягкими волнами.

В конце 2020 года артистка вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию. Он ранее работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился на свет сын, мальчика назвали Лукой. Певица говорила в личном блоге, что супруг присутствовал на родах, он первым взял младенца на руки.