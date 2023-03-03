Федункив — о любви «много за 30», Москве и юморе

Марина Федункив — актриса и звезда телеканала ТНТ. Многие ее знают по сериалу «Реальные пацаны», а 13 марта стартует ее новый сериал «Кафе "Куба"». Добиваться успеха ей пришлось долго. Она пробовала покорить Москву после школы, но пришлось вернуться в Пермь.

Фото: Мослента Мослента

Прошло 20 лет, Марина попробовала снова и добилась своего. А еще встретила настоящую любовь.

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Как строились ее непростые отношения с Москвой, почему возраст — не помеха счастью, насколько важно чувство юмора и как ей живется с итальянским мужем — об этом и многом другом актриса рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.

Об опыте, который ни на что не променяешь

До переезда в Москву и успехов на телевидении я работала и проводницей, и продавщицей на рынке, и прачкой, и сортировщицей на овощной базе. Но я всегда мечтала быть на сцене.

Да, актрисой я стала не сразу, времена и обстоятельства были другие, приходилось зарабатывать деньги, браться за самую разную работу. Но я ни на что не променяю этот жизненный опыт, он закалил мой характер, научил меня радоваться простым вещам, с юмором смотреть на разные жизненные обстоятельства.

Многие мои героини списаны с бывших коллег, с тех людей, которые встречались на моем пути. Встретилась бы я с ними, если бы поступила в театральный институт в Москве с первого раза? Вряд ли.

О мечте учиться в столице, ночевках на вокзалах и возвращении в Пермь

Я дважды пыталась покорить Москву. В первый раз, когда поехала поступать, и второй — практически 20 лет спустя.

Помню, что в первый раз приехала в столицу сразу после окончания школы, пыталась поступать сразу во все театральные институты. Думала: «Хочу и поступлю». Денег не было совсем, все сбережения родителей съел дефолт, а я принципиально хотела все сделать сама.

Мослента

Ночевать приходилось на вокзале. Были такие вагоны, в которые пускали с девяти вечера до шести утра, но тут как повезет. Однажды прихожу — мест нет. Я в слезы, а мне неизвестный мужчина предлагает переночевать у него. И согласилась же, даже мысли не было, что это опасно. В молодости же мы ничего не боимся, страх приходит с опытом.

Меня тогда не взяли ни в один институт, я вернулась в Пермь, отучилась в родном городе. А в 2008 году променяла размеренную жизнь и стабильный заработок на мечту стать актрисой и переехала в Москву.

О Москве, к которой надо привыкать, и москвичах, с которыми непросто

Я не ожидала, что Москва такая большая и такая дорогая. У меня были какие-то сбережения, которых хватало только на еду. Думала тогда: «Вот стану знаменитой, буду ходить по театрам, музеям, концертам…» Кто бы мне тогда сказал, что у популярности есть обратная сторона — ты можешь пойти куда угодно, но времени на это нет.

Тогда казалось, что Москва держится особняком, что нужно приложить усилия и только тогда почувствуешь себя тут своим.

Сегодня к Москве я испытываю самые трепетные чувства — это мой дом, я здесь работаю, связываю с ней планы.

К чему мне пришлось действительно долго привыкать здесь — это ритм жизни. В Москве он в разы быстрее, чем в других городах. Ты или постоянно куда-то бежишь вместе со всеми, или остаешься ни с чем. Здесь ты ощущаешь, что находишься в центре событий, даже если эти события проходят мимо тебя. А еще эти сумасшедшие расстояния... Я долгое время не понимала, почему люди снимают или покупают жилье рядом с местом работы. Оказалось, что только так можно сэкономить время для жизни.

С москвичами оказалось очень непросто найти общий язык — они не такие открытые, как мы, люди из глубинки. Они знают о своем городе все, но почему-то не пользуются всеми его достоинствами. Мне кажется, что они и любят, и ненавидят свой город.

О жизни в Сокольниках и недоверчивых соседях

Первое время я жила в Сокольниках. Для меня это реально был разрыв шаблона: я была уверена, что вся Москва такая — с широкими проспектами, один сплошной центр. А этот район мне показался спальным, тем более, я реально возвращалась домой, только чтобы поспать.

Если честно, жалею, что не смогла вдоволь насладиться жизнью в этом районе. Может быть, когда-нибудь вернусь и наверстаю.

Жила я в одной из девятиэтажек, которые все похожи друг на друга. Первое время даже путалась, постоянно приходила не туда. Обычно возвращалась домой глубоко за полночь, было очень много работы. Как мне кажется, соседи так и не привыкли, что я живу в их доме, смотрели на меня с недоверием. Однажды я не могла войти в подъезд, и меня решительно не пускали, говорили, что не знают, кто я такая. Пришлось включать обаяние и фантазию — убедила, что они меня точно видели по телевизору.

О свадьбе с итальянцем, возрасте и состоянии души

Со многими московскими местами связаны мои личные воспоминания. Например, в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park была наша свадьба со Стефано.

Мы поженились в 2021 году. И знаете, только у нас в России СМИ делают акцент на моем возрасте во всей этой истории. Да какая вообще разница, кому сколько лет, если человек чувствует себя счастливым? Я знаю много 20-летних, которые состоят в несчастных браках. Не возраст тут главная составляющая, а состояние души.

Мослента

И взрослые женщины не должны быть списаны в утиль ни в коем случае! Мой пример доказывает, что никогда не поздно. Да, были неудачи, мне разбивали сердце, но я не поставила крест на своей личной жизни. Многие женщины думают, что, если им «немного за 30», принца уже не встретить. Могу с полной уверенностью сказать: мой итальянский принц нашел меня, когда мне было уже «много за 30»

Скажу больше, я впервые в жизни вышла замуж. Свадьбу мы сыграли в день своего 50-летия. Прямо в юбилей! Это событие было абсолютно неожиданным для всех, включая меня. Нашу свадьбу мы с мужем по сей день вспоминаем с большой теплотой. У меня было все, о чем я мечтала: белое платье, танец с супругом, свадебный торт.

Об особенностях жизни с иностранцем

Если говорить о каких-то различиях между мной и Стефано в плане менталитета, то они, безусловно, есть. При этом мой муж очень ценит личное пространство, дает его мне, не пытается все контролировать или самоутверждаться за счет меня.

Он, кстати, очень любит нашу национальную кухню, с уважениям относится к русским традициям, отлично говорит и даже шутит на русском языке.

Не знаю, в том ли дело, что мой супруг итальянец, или нет, но Стефано — первый мужчина, рядом с которым я почувствовала себя настоящей женщиной. Если раньше приходилось постоянно доказывать всем и самой себе, что я сильная, то теперь, наконец, могу позволить себе быть хрупкой, ранимой, слабой. Я замужем за мужчиной, который обо мне заботится, оберегает меня, не пытается что-то исправить и любит такой, какая я есть.

О любимых местах в Москве

Не могу не назвать горячо обожаемые мною парки: парк Горького и ВДНХ. К слову, на ВДНХ мы в пандемию снимали «Прабабушку легкого поведения» — очень вдохновляюще побывать в культовом для москвичей месте, когда там практически никого нет.

Мослента

И, конечно, «Планета КВН». Для мня это за гранью фантастики! Не верится, что у нашей любимой игры есть свой собственный зал в сердце столицы. Столько гордости испытала, когда побывала здесь впервые в качестве зрителя.

О чувстве юмора, умении смеяться над собой и смелости выделяться

Так как я в первую очередь комедийная актриса, в моей жизни юмор занимает очень важное место. Умение шутить и смеяться, а самое главное — смеяться над собой, помогает мне во многих жизненных ситуациях.

Я бы даже сказала, что самоирония — это суперспособность, позволяющая быть и уверенной в себе, и слабой. Это отличная возможность бороться с собственными комплексами, которых, поверьте, у меня было немало