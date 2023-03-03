Мадонна выйдет на сцену в культовом бюстгальтере-"пуле"

"Мадонна будет размышлять о своей карьере во время тура, и это будет не только музыка, но и одежда. Она хочет надеть обновленные версии своих самых узнаваемых нарядов, и конусообразный бюстгальтер стоит на первом месте в этом списке. Она была первопроходцем в моде, и сейчас многие ее друзья-дизайнеры помогают ей", - рассказал источник журналистам.