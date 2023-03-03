Мадонна выйдет на сцену в культовом бюстгальтере-"пуле"

Американская поп-певица Мадонна собирается надеть свой знаменитый конусообразный бюстгальтер во время предстоящего турне. Об этом сообщает Daily Mail.
64-летняя поп-звезда впервые надела культовый корсет, разработанный для нее французским модельером Жаном-Полем Готье, во время своего мирового турне Blonde Ambition в 1990 году.
В этом году в рамках тура, посвященного 40-летию на сцене, Мадонна собирается возродить свой культовый образ.
"Мадонна будет размышлять о своей карьере во время тура, и это будет не только музыка, но и одежда. Она хочет надеть обновленные версии своих самых узнаваемых нарядов, и конусообразный бюстгальтер стоит на первом месте в этом списке. Она была первопроходцем в моде, и сейчас многие ее друзья-дизайнеры помогают ей", - рассказал источник журналистам.
The Celebration Tour Мадонны стартует уже в июле 2023 года. В рамках тура королева поп-музыки даст 72 шоу в США, Канаде, Европе и Великобритании.
"Мадонна вкладывает абсолютно все в это шоу и нацелена на то, чтобы сделать из него зрелище, от которого фанаты будут в восторге. Каждая деталь тщательно обдумывается. Это будет стоить того, чтобы ждать", - добавил инсайдер.