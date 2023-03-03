Прилучный признался, как на него повлияла Зепюр Брутян

Откровенных признаний о чем-либо, тем более о личной жизни, от Павла Прилучного не дождешься, что уж там. Поэтому подписчиков актера немало удивил его свежий пост в запрещенной сети.

Фото: Super.ru Super.ru

Звезда «Мажора» опубликовал чувственные фотографии с женой Зепюр Брутян и сделал неожиданное признание.

Казалось бы, всего одно лаконичное предложение, но как много с его помощью сказал актер. Так, он одновременно признался супруге в любви и рассказал, как Зепюр его изменила.

«Она сделала меня лучше», — подписал Прилучный совместные кадры, на которых оба светятся от счастья.

Напомним, недавно Зепюр Брутян открыто заговорила о том, что она беременна, и опубликовала в Инстаграме* кадры с округлившимся животом.