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2 часа назад

Прилучный признался, как на него повлияла Зепюр Брутян

Super.ru

Откровенных признаний о чем-либо, тем более о личной жизни, от Павла Прилучного не дождешься, что уж там. Поэтому подписчиков актера немало удивил его свежий пост в запрещенной сети.

Прилучный признался, как на него повлияла Зепюр Брутян
Фото: Super.ruSuper.ru

Звезда «Мажора» опубликовал чувственные фотографии с женой Зепюр Брутян и сделал неожиданное признание.

Казалось бы, всего одно лаконичное предложение, но как много с его помощью сказал актер. Так, он одновременно признался супруге в любви и рассказал, как Зепюр его изменила.

«Она сделала меня лучше», — подписал Прилучный совместные кадры, на которых оба светятся от счастья.

Напомним, недавно Зепюр Брутян открыто заговорила о том, что она беременна, и опубликовала в Инстаграме* кадры с округлившимся животом.

* Запрещен в РФ.

Звёзды,Зепюр Брутян,
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