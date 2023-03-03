Пэрис Хилтон рассказала, как назовет будущую дочь

Актриса и модель Пэрис Хилтон рассказала о материнстве и поделилась планами на будущее. Фрагменты из интервью светской львицы опубликовал таблоид Daily Mail.
42-летняя Пэрис Хилтон призналась, что счастлива быть мамой Феникса и заявила, что в будущем хочет много детей.
"Мне нравится быть молодой мамой. Я так люблю своего маленького ангелочка. Он такой милый и такой очаровательный, и каждую ночь, когда я лежу с ним, он ложится мне на грудь и просто смотрит на меня, и я таю", - поделилась она.
Светская львица также сообщила поклонникам, что совсем скоро планирует стать мамой девочки, добавив, что уже выбрала имя для будущей малышки.
"Я очень рада, что у Феникса однажды появится младшая сестра по имени Лондон. Это мой любимый город, и я всегда хотела назвать свою дочь Лондоном", - уточнила актриса.
25 января Пэрис Хилтон объявила о том, что у нее и у ее супруга, бизнесмена Картера Реума, родился сын.
Звезда опубликовала в личном блоге фотографию, на которой держит руку новорожденного, и подписала: "Не передать словами, как тебя уже здесь любят". Малыш появился на свет с помощью суррогатной матери.