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34 минуты назад

Пэрис Хилтон рассказала, как назовет будущую дочь

Газета.Ru

Актриса и модель Пэрис Хилтон рассказала о материнстве и поделилась планами на будущее. Фрагменты из интервью светской львицы опубликовал таблоид Daily Mail.

Пэрис Хилтон рассказала, как назовет будущую дочь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

42-летняя Пэрис Хилтон призналась, что счастлива быть мамой Феникса и заявила, что в будущем хочет много детей.

"Мне нравится быть молодой мамой. Я так люблю своего маленького ангелочка. Он такой милый и такой очаровательный, и каждую ночь, когда я лежу с ним, он ложится мне на грудь и просто смотрит на меня, и я таю", - поделилась она.

Светская львица также сообщила поклонникам, что совсем скоро планирует стать мамой девочки, добавив, что уже выбрала имя для будущей малышки.

"Я очень рада, что у Феникса однажды появится младшая сестра по имени Лондон. Это мой любимый город, и я всегда хотела назвать свою дочь Лондоном", - уточнила актриса.

25 января Пэрис Хилтон объявила о том, что у нее и у ее супруга, бизнесмена Картера Реума, родился сын.

Звезда опубликовала в личном блоге фотографию, на которой держит руку новорожденного, и подписала: "Не передать словами, как тебя уже здесь любят". Малыш появился на свет с помощью суррогатной матери.

Звёзды,Пэрис Хилтон,
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