Певец Филипп Киркоров закрутил новый роман

Король российской эстрады Филипп Киркоров признался, что закрутил новый роман. Исполнитель встретил свою избранницу в конце осени прошлого года.
«Такой осенний поцелуй в моей жизни случился. Но я храню и оберегаю от посторонних свои чувства», — рассказал Киркоров порталу PROZVEZD.
В последнее время артист тщательно следит за своей внешностью. Певец сделал пластическую операцию, перекрасил и завил волосы. Киркоров признался, что не чувствует своего возраста и любит экспериментировать.
Проблематично для артиста только заниматься спортом и соблюдать диету. Поэтому он на протяжении 20-ти лет посещает косметологов и других специалистов, которые помогают ему выглядеть идеально.