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1 час назад

Певец Филипп Киркоров закрутил новый роман

Слово и Делоиещё 3

Король российской эстрады Филипп Киркоров признался, что закрутил новый роман. Исполнитель встретил свою избранницу в конце осени прошлого года.

Певец Филипп Киркоров закрутил новый роман
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Такой осенний поцелуй в моей жизни случился. Но я храню и оберегаю от посторонних свои чувства», — рассказал Киркоров порталу PROZVEZD.

В последнее время артист тщательно следит за своей внешностью. Певец сделал пластическую операцию, перекрасил и завил волосы. Киркоров признался, что не чувствует своего возраста и любит экспериментировать.

Проблематично для артиста только заниматься спортом и соблюдать диету. Поэтому он на протяжении 20-ти лет посещает косметологов и других специалистов, которые помогают ему выглядеть идеально.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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