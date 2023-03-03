Певец Филипп Киркоров закрутил новый роман

Король российской эстрады Филипп Киркоров признался, что закрутил новый роман. Исполнитель встретил свою избранницу в конце осени прошлого года.

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«Такой осенний поцелуй в моей жизни случился. Но я храню и оберегаю от посторонних свои чувства», — рассказал Киркоров порталу PROZVEZD.

В последнее время артист тщательно следит за своей внешностью. Певец сделал пластическую операцию, перекрасил и завил волосы. Киркоров признался, что не чувствует своего возраста и любит экспериментировать.