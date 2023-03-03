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2 часа назад

Трэвиса Скотта обвинили в еще одном нападении после конфликта в клубе

Газета.Ruиещё 1

Рэпера Трэвиса Скотта обвинили в еще одном нападении после недавно попавшего в СМИ конфликта в клубе. Об этом сообщает TMZ.

Рэпер Трэвис Скотт победил в номинации «Лучшее хип-хоп видео»
Фото: Mario Anzuoni/ReutersMario Anzuoni/Reuters

В распоряжении издания оказалось видео, в котором Трэвис находится за диджейским пультом в нью-йоркском клубе. Он отбирает у фаната, снимающего на видео, телефон, и швыряет поклоннику в голову. После этого экран телефона треснул.

По словам пострадавшего, владельцы клуба предложили ему бутылку спиртного за свой счет, чтобы компенсировать неприятный инцидент, но он отказался. Мужчина планирует написать заявление в полицию и подать на рэпера в суд.

Как стало известно ранее, после нападения на фаната Скотт подрался со звукорежиссером клуба. Сейчас музыканта ищет полиция.

Звёзды,Трэвис Скотт,
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