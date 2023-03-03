Рэпера Трэвиса Скотта обвинили в еще одном нападении после недавно попавшего в СМИ конфликта в клубе. Об этом сообщает TMZ.

Фото: Mario Anzuoni/Reuters Mario Anzuoni/Reuters

В распоряжении издания оказалось видео, в котором Трэвис находится за диджейским пультом в нью-йоркском клубе. Он отбирает у фаната, снимающего на видео, телефон, и швыряет поклоннику в голову. После этого экран телефона треснул.

По словам пострадавшего, владельцы клуба предложили ему бутылку спиртного за свой счет, чтобы компенсировать неприятный инцидент, но он отказался. Мужчина планирует написать заявление в полицию и подать на рэпера в суд.