Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
2 часа назад

Актриса Милла Йовович опубликовала фото 20-летней давности с мужем

Мира Маркина

Актриса Милла Йовович показала совместную фотографию с мужем — режиссером Полом Андерсеном. Снимок, который был сделан 20 лет назад, появился в личном блоге Йовович.

Милла Йовович опубликовала фото 20-летней давности с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Милла Йовович написала, что знакома с мужем с самого детства, а фотографию нашла ее подруга в доме своей мамы. Актриса подписала публикацию:

"Это невероятно, когда в жизни есть партнер уже столько лет, который прошел со мной через столько всего и до сих пор смотрит на меня, как при нашей первой встрече".

Мила Йовович познакомилась с Полом Андресоном, когда снималась в фильме "Обитель зла". Они встречались семь лет, а потом зарегистрировали отношения. У пары три дочки: пятнадцатилетняя Эвер, семнадцатилетняя Дэшилл и двухлетняя Ошин. До брака с Полом Андерсоном Милла Йовович была замужем дважды.

Соцсети

Жена Ширвиндта рассказала, что фото из ЗАГСа нет из-за принципов

Ранее "Рамблер" рассказывал, как снимали фильм "Пятый элемент" с Милой Йовович.

Звёзды,Мила Йовович,Пол Андерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий