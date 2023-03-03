Милла Йовович опубликовала фото 20-летней давности с мужем

Актриса Милла Йовович показала совместную фотографию с мужем — режиссером Полом Андерсеном. Снимок, который был сделан 20 лет назад, появился в личном блоге Йовович.
Милла Йовович написала, что знакома с мужем с самого детства, а фотографию нашла ее подруга в доме своей мамы. Актриса подписала публикацию:
"Это невероятно, когда в жизни есть партнер уже столько лет, который прошел со мной через столько всего и до сих пор смотрит на меня, как при нашей первой встрече".
Мила Йовович познакомилась с Полом Андресоном, когда снималась в фильме "Обитель зла". Они встречались семь лет, а потом зарегистрировали отношения. У пары три дочки: пятнадцатилетняя Эвер, семнадцатилетняя Дэшилл и двухлетняя Ошин. До брака с Полом Андерсоном Милла Йовович была замужем дважды.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как снимали фильм "Пятый элемент" с Милой Йовович.