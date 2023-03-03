Шарлиз Терон из брюнетки вновь «перешла» в блондинку

Возвращение Шарлиз Терон в блондинку стало темой для обсуждения на Неделе моды во французской столице. На показе Dior актриса появилась с высветленной стрижкой-бобом длиной до подбородка, распрощавшись с чёрным маллетом, с которым появлялась на публике в прошлом году.

Фото: Inc-News Inc-News

Её давний парикмахер Адир Абергел поделился в соцсетях двумя снимками, сделанными во время трансформации Терон из брюнетки в блондинку. «Моя вечная любовь, Шарлиз и Dior», - подписал пост стилист.