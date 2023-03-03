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1 час назад

Шарлиз Терон из брюнетки вновь «перешла» в блондинку

Inc-News

Возвращение Шарлиз Терон в блондинку стало темой для обсуждения на Неделе моды во французской столице. На показе Dior актриса появилась с высветленной стрижкой-бобом длиной до подбородка, распрощавшись с чёрным маллетом, с которым появлялась на публике в прошлом году.

Шарлиз Терон из брюнетки вновь «перешла» в блондинку
Фото: Inc-NewsInc-News

Её давний парикмахер Адир Абергел поделился в соцсетях двумя снимками, сделанными во время трансформации Терон из брюнетки в блондинку. «Моя вечная любовь, Шарлиз и Dior», - подписал пост стилист.

Новую стрижку звезда фильма «Взрывная блондинка» дополнила богемно-деловым нарядом, облачившись в чёрное пальто-тренч, такого же цвета высокие ботинки и платье кремового оттенка цвета с бахромой. Позируя перед фотографами, она излучала элегантность и таинственность.

Звёзды,Шарлиз Терон,
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