Вонг рассказала о необычных отношениях с мужем после развода

Комедийная актриса Али Вонг призналась, что смогла сохранить необычные дружеские отношения с бывшим мужем Джастином Хакуту после недавнего развода. Об этом она рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

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Вонг и Хакуту объявили о расставании в апреле 2022 года после восьми лет брака. Эта новость произвела больший эффект, чем экс-супруги могли предположить. Она облетела сотни СМИ, и им не пришлось сообщать ее лично всем друзьям. «Я не ожидала, что это объявление получит такую огласку, — признается 40-летняя Вонг. — И больше всего меня поразила реакция моей матери».

Актриса добавила, что давно предупреждала мать о возможном расставании. Однако 82-летняя женщина долго не могла смириться с этой мыслью.

Вонг говорит, что они с бывшим мужем остались не только хорошими родителями дочерям пяти и семи лет, но и лучшими друзьями.

Хакуту несколько лет был менеджером Вонг. Они до сих постоянно обсуждают ее работы. Недавно они вместе посмотрели первые два эпизода сериала «Говядина», где актрисе досталась драматическая роль. «Али, это действительно хорошо», — оценил ее работу бывший супруг.