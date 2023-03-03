Ортман рассказала о состоянии Баскова после операции на ноге

Певица Ирина Ортман сообщила, в каком состоянии находится исполнитель Николай Басков после операции на ноге. Она заявила, что певец уже восстановился после процедуры.

Певец полностью восстановился и не испытывает проблем с передвижением. Об этом рассказала Ортман в беседе с порталом NEWS.ru.

«Он порхает по нашим рядам сейчас как бабочка. Я не представляю, откуда он всегда черпает столько сил и энергии», – поделилась знаменитость.

Певица вместе с народным артистом России снимается в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». По ее словам, исполнитель – душа проекта. Он заряжает всю команду искрометным юмором и позитивом. Ортман добавила, что записывает его шутки на телефон и включает, когда ей грустно.