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45 минут назад

Ирина Ортман рассказала о состоянии Николая Баскова после операции на ноге

Слово и Дело

Певица Ирина Ортман сообщила, в каком состоянии находится исполнитель Николай Басков после операции на ноге. Она заявила, что певец уже восстановился после процедуры.

Ортман рассказала о состоянии Баскова после операции на ноге
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Басков перенес операцию в конце 2022 года. Хирургическое вмешательство понадобилось из-за травмированных связок.

Певец полностью восстановился и не испытывает проблем с передвижением. Об этом рассказала Ортман в беседе с порталом NEWS.ru.

«Он порхает по нашим рядам сейчас как бабочка. Я не представляю, откуда он всегда черпает столько сил и энергии», – поделилась знаменитость.

Певица вместе с народным артистом России снимается в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». По ее словам, исполнитель – душа проекта. Он заряжает всю команду искрометным юмором и позитивом. Ортман добавила, что записывает его шутки на телефон и включает, когда ей грустно.

Звёзды,Ирина Ортман,Николай Басков,
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