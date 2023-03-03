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1 час назад

Ведущая Лера Кудрявцева призналась, что обрабатывает свои фото для блога

Мира Маркина

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила хейтерам, которые обвиняли ее в редактировании фотографий перед публикацией. Соответствующий пост появился в личном блоге Кудрявцевой.

Кудрявцева призналась, что обрабатывает свои фото для блога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кудрявцева призналась, что действительно иногда использует фотошоп, прежде чем выложить снимок в соцсети.

Телеведущая объяснила, что и ей, и поклонникам приятнее видеть ее красивой. Но подчеркнула, что безупречной внешности нет ни у кого. Она также отметила, что, как любая женщина, бывает "опухшей, ненакрашенной и непричесанной".

Подписчики высмеяли Кендалл Дженнер за неумелый фотошоп

Ранее об использовании фотошопа высказалась Анфиса Чехова.

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