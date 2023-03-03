Кудрявцева призналась, что обрабатывает свои фото для блога

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила хейтерам, которые обвиняли ее в редактировании фотографий перед публикацией. Соответствующий пост появился в личном блоге Кудрявцевой.
Кудрявцева призналась, что действительно иногда использует фотошоп, прежде чем выложить снимок в соцсети.
Телеведущая объяснила, что и ей, и поклонникам приятнее видеть ее красивой. Но подчеркнула, что безупречной внешности нет ни у кого. Она также отметила, что, как любая женщина, бывает "опухшей, ненакрашенной и непричесанной".