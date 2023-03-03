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1 час назад

Певица Лариса Долина рассказала, что переживает за внучку из-за своей славы

Мира Маркина

Народная артистка России Лариса волнуется за внучку, которая тоже хочет стать певицей. Об этом Долина рассказала "Пятому каналу".

Долина рассказала, что переживает за внучку из-за своей славы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меньше всего артистка хочет, чтобы на ее внучку Александру "поставили клеймо" из-за известной бабушки.

"Я не хочу, чтобы ее называли внучкой Долиной. Хочу, чтобы она была самостоятельной личностью", — объяснила певица.

По словам Долиной, внучка согласна с ней и понимает, с какими трудностями может столкнуться. Артистка не настаивает, чтобы Саша стала певицей, хотя видит потенциал девочки.

Лариса Долина и Валя Карнавал помирились

Ранее Ларису Долину позвал замуж 16-летний фанат.

Звёзды,Валя Карнавал,Лариса Долина,
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