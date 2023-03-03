Долина рассказала, что переживает за внучку из-за своей славы

Народная артистка России Лариса волнуется за внучку, которая тоже хочет стать певицей. Об этом Долина рассказала "Пятому каналу".
Меньше всего артистка хочет, чтобы на ее внучку Александру "поставили клеймо" из-за известной бабушки.
"Я не хочу, чтобы ее называли внучкой Долиной. Хочу, чтобы она была самостоятельной личностью", — объяснила певица.
По словам Долиной, внучка согласна с ней и понимает, с какими трудностями может столкнуться. Артистка не настаивает, чтобы Саша стала певицей, хотя видит потенциал девочки.