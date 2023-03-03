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41 минуту назад

42-летняя Кристина Агилера раскрыла секрет красоты

Lenta.ru

Американская певица Кристина Агилера рассказала об отношении к старению и раскрыла секрет своей красоты. Интервью со звездой публикует People.

42-летняя Кристина Агилера раскрыла секрет красоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

42-летняя исполнительница заявила, что делает инъекции против морщин, используя препарат, содержащий ботулотоксин типа А (вещество белкового происхождения, используемое для расслабления мимической мускулатуры — прим. «Ленты.ру»). По словам знаменитости, он улучшает внешность, позволяя при этом сохранить естественность.

«Я не хочу иметь застывшее лицо. Я должна оставаться искренней в своих эмоциях и перед камерой, и на сцене», — отметила она.

При этом Агилера уточнила, что негативный взгляд на старение больше неактуален. Она озвучила желание становиться увереннее с возрастом, который, по ее мнению, следует спокойно принимать.

«Это вредно — быть одержимым мыслями о старении», — заключила певица.

Звёзды,Кристина Агилера,
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