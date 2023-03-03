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1 час назад

«Я глупей стал»: Михаил Боярский рассказал о последствиях ковида

Мира Маркина

Популярный актер и певец Михаил Боярский в июле 2021 года столкнулся с коронавирусом, в связи с чем даже был госпитализирован.

«Я глупей стал»: Боярский рассказал о последствиях ковида
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Долгое время артист не появлялся на публике, однако не так давно вышел в свет, выступив на концерте, посвященном памяти композитора Виктора Резникова.

Боярский рассказал, что ему непросто дается постковидный синдром, от которого он до сих пор не оправился, об этом пишет МК.ru.

По словам артиста, ему уже трудно быть таким активным и подвижным как раньше, но болезнь оставила не только такие следы:

«Я не восстановился еще до конца: все очень сложно. Эта зараза все-таки надолго. После ковида я глупей стал намного», – признался актер.

Также он отметил, что практически все свое время предпочитает проводить в кругу своей семьи и наслаждаться внуками, которых у Боярского уже четверо. А от многих предложений и проектов он просто отказывается.

Как голый Боярский распугал фанатов на съемках "Гардемаринов"

Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько сохраняются симптомы затяжного ковида.

Звёзды,Виктор Резников,Михаил Боярский,
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