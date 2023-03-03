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29 минут назад

У певицы Ханны возникли проблемы со здоровьем после родов

Мира Маркина

Музыкальной исполнительнице Ханне поставили диагноз "анемия". Уровень железа и гемоглобина в крови певицы заметно упал еще во время беременности. Об этом она рассказала в социальных сетях.

У певицы Ханны возникли проблемы со здоровьем после родов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певицы, в декабре, когда она еще была беременна и ухудшилось состояние здоровья, ей ставили уколы: таблетки ее организм не переносил. Из-за лекарств Ханна падала в обморок.

Из-за уколов у певицы появились синяки, которые не заживают уже несколько месяцев. Певица пробовала разные методы, которые должны были вылечить гематомы, но они оказались неэффективны. Исполнительница поясняет, что такие последствия могут быть у неправильного введения железа.

Соцсети

Анемия: причины, симптомы и лечение

Ханна посоветовала подписчицам "кушать правильно и накапливать железо и гемоглобин перед беременностью".

Ранее "Рамблер" развеял живучий миф о лечении анемии.

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