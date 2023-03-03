Певица Бьянка призналась, что хочет увеличить ягодицы

«На самом деле я, может, сделала бы себе липосакцию, но не сейчас. Хочу сделать операцию по увеличению попы. Это будет тогда, когда приду к весу в 50 килограммов. Пока такой возможности нет, мне необходимо хорошо есть, принимать таблетки», — уточнила Бьянка.