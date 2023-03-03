Певица Бьянка призналась, что хочет увеличить ягодицы

Певица Бьянка в интервью RuTV призналась, что планирует увеличить ягодицы после похудения до 50 килограммов.
«На самом деле я, может, сделала бы себе липосакцию, но не сейчас. Хочу сделать операцию по увеличению попы. Это будет тогда, когда приду к весу в 50 килограммов. Пока такой возможности нет, мне необходимо хорошо есть, принимать таблетки», — уточнила Бьянка.
Она напомнила, что в феврале перенесла операцию. Помимо этого, Бьянка страдает от проблем со спиной. Исполнительница отметила, что сейчас проходит «жесткий» курс лечения и принимает таблетки. По словам певицы, из-за проблем со здоровьем ей нельзя заниматься спортом.