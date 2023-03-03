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Певица Бьянка призналась, что хочет увеличить ягодицы после похудения до 50 килограммов

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Певица Бьянка в интервью RuTV призналась, что планирует увеличить ягодицы после похудения до 50 килограммов.

Певица Бьянка призналась, что хочет увеличить ягодицы
© Газета.Ru

«На самом деле я, может, сделала бы себе липосакцию, но не сейчас. Хочу сделать операцию по увеличению попы. Это будет тогда, когда приду к весу в 50 килограммов. Пока такой возможности нет, мне необходимо хорошо есть, принимать таблетки», — уточнила Бьянка.

Она напомнила, что в феврале перенесла операцию. Помимо этого, Бьянка страдает от проблем со спиной. Исполнительница отметила, что сейчас проходит «жесткий» курс лечения и принимает таблетки. По словам певицы, из-за проблем со здоровьем ей нельзя заниматься спортом.

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