Виктория Боня заявила о новом романе

Блогерша и телеведущая Виктория Боня поделилась в социальных сетях подробностями личной жизни.

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Боня рассказала о новом романе. Ведущая призналась, что в ее жизни появился мужчина. Однако она не стала раскрывать имя и внешность возлюбленного.

После расставания с бизнесменом Алексом Смерфитом Боня стала держать в секрете свою личную жизнь.

Боня познакомилась со Смерфитом в 2010 году. В 2012-м у пары родилась дочь Андежина. В 2017-м бизнесмен и ведущая расстались.

Причиной разрыва стали несовпадения взглядов на семейную жизнь. Блогерша хотела строить карьеру. В свою очередь, предприниматель желал, чтобы возлюбленная сидела дома и воспитывала детей.