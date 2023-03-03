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Аврил Лавин сравнили с Аллой Пугачевой из-за образа на Неделе моды

Пользователи сети сравнили канадскую исполнительницу Аврил Лавин с российской певицей Аллой Пугачевой после ее появления на Неделе моды в Париже. Соответствующие посты опубликованы в Twitter.

Аврил Лавин сравнили с Пугачевой из-за образа на Неделе моды
© Лента.ру

Рок-звезда посетила показ бренда Courrege в черной оверсайз-футболке марки Vetements, на которую были нанесены слова «я ни черта не делаю сегодня», в сочетании с бежевым пальто в пол и высокими сапогами на каблуках. При этом ее волосы были распущены и уложены в объемную прическу, а на лицо знаменитости нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Юзеры разглядели во внешнем виде Лавин отсылки к образу Пугачевой: артистка неоднократно выступала на сцене в аналогичном наряде, а также часто делала темный мейкап и начес на волосах.

«Увидела на фото Аврил Лавин, она стала похожа на Аллу Борисовну», — написал @Lo. «Аврил Лависовна», — согласился @ilyaviache. «Он был Арлекино, она была Примадонна», — пошутил @uralwhale.

В феврале стилист Пугачевой Джордж Ровалс оценил ее внешность. Специалист рассказал, что звезда хорошо себя чувствует и планирует сменить имидж, сделав новую стрижку. При этом эксперт упомянул, что в прошлом певица прибегала к коррекции внешности, однако вовремя остановилась, решив в дальнейшем обойтись без вмешательств.

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