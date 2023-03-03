Леди Гага хочет прожить свою жизнь в одиночестве

«Когда мне было около 14 лет, я прочитала книгу "Письма к молодому поэту" Райнера Марии Рильке. И у меня на руке вытатуирована цитата из этой книги. Я сделала её в Осаке, когда мне было 23 года. "В самый глубокий час ночи спросите себя, придётся ли вам умереть, если вам запретят писать. Загляни глубоко в своё сердце, где ответ пускает свои корни, и спроси себя: Muss ich schreiben? (Должен ли я писать?)". Если бы я не была успешна так, как сегодня, я бы все равно занималась этим, я бы жила в Нижнем Ист-Сайде. Я бы делала это, несмотря ни на что. Абсолютно, на 100%. Я знаю это, потому что на самом деле я не провожу много времени в Голливуде. Я могу казаться такой, потому что иногда наступает сезон наград, и вы видите меня на красных дорожках. Но я очень много работаю из дома. Это то, что действительно делает меня счастливой», — призналась звезда.