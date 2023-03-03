Леди Гага хочет прожить свою жизнь в одиночестве

Несмотря на то, что Леди Гага остаётся одной из самых известных певиц на планете, она предпочитает, чтобы её круг общения был ну очень ограниченным. Так, 13-кратная обладательница премии «Грэмми» признаётся, что ей нравится проводить время в одиночестве, ведь она наслаждается своей компанией.
«Я действительно заинтересована в более уединённой жизни. Это здорово, когда есть время побыть одной и знать, что тебя достаточно. Хотела бы я сказать это своему молодому "я". Когда я была моложе, я проводила много времени в одиночестве, сочиняя музыку. Но чем успешнее я становилась, тем больше я чувствовала: мне нужны другие люди, чтобы быть великолепной», — сказала она в интервью журналу Wallpaper.
Намерения певицы в музыке всегда были завязаны вокруг самой идеи творчества, а не заработка.
«Когда мне было около 14 лет, я прочитала книгу "Письма к молодому поэту" Райнера Марии Рильке. И у меня на руке вытатуирована цитата из этой книги. Я сделала её в Осаке, когда мне было 23 года. "В самый глубокий час ночи спросите себя, придётся ли вам умереть, если вам запретят писать. Загляни глубоко в своё сердце, где ответ пускает свои корни, и спроси себя: Muss ich schreiben? (Должен ли я писать?)". Если бы я не была успешна так, как сегодня, я бы все равно занималась этим, я бы жила в Нижнем Ист-Сайде. Я бы делала это, несмотря ни на что. Абсолютно, на 100%. Я знаю это, потому что на самом деле я не провожу много времени в Голливуде. Я могу казаться такой, потому что иногда наступает сезон наград, и вы видите меня на красных дорожках. Но я очень много работаю из дома. Это то, что действительно делает меня счастливой», — призналась звезда.
Мировая певица и актриса не в первый раз говорит о своей славе. В 2016 году на живом выступлении в Лондоне она сказала поклонникам, что деньги, красота и статус знаменитости не вознесли её на пьедестал.
«Я путешествовала по миру и видела самых счастливых людей в самых бедных уголках планеты. Их ценности нетронуты. В самых богатых домах я встречаю самых грустных и депрессивных людей. Я хотела напомнить всему миру и моим поклонникам, что самые важные вещи — это любовь и доброта», — сказала тогда певица.