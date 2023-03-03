Звезда «Реальных пацанов» прокомментировал слухи о романе с Муцениеце

Российский актер Владимир Селиванов, также известный как музыкант под псевдонимом VAVAN, прокомментировал фанатские слухи о романе с артисткой Агатой Муцениеце. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на интервью для «Газеты.Ru».

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Звезда сериала «Реальные пацаны» отметил, что обсуждения его личной жизни начались после выхода клипа на песню «Субботним вечером». В основе сюжета ролика — любовная история между героями Селиванова и Муцениеце.

В интервью он также раскрыл подробности съемок музыкального видео и предположил, что слухи об отношениях между артистами могли появиться благодаря натуральности их сценической игры.

«Многие восприняли клип как заявление о нашем романе, но это не так. Просто все было на лайте, без вымученности — когда так происходит, общество начинает верить в то, что показывают на экране», — подчеркнул Селиванов.