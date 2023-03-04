Кейт Бланшетт стала звездой нового клипа группы Sparks

53-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт стала звездой музыкального видео группы Sparks. В ролике она позирует в желтом костюме с черной рубашке.

На прошлой неделе Бланшетт посетила церемонию вручения премии Британской академии кино и телевидения в Лондоне. Она позировала на красной дорожке в черном платье Maison Margiela, которое она надевала на церемонию вручения премии "Оскар" в 2015 году.