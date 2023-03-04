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1 час назад

53-летняя Кейт Бланшетт стала звездой нового музыкального клипа группы Sparks

Газета.Ru

Обладательница премии "Оскар" Кейт Бланшетт снялась в новом музыкальном видео Sparks на трек The Girl is Crying In Her Latte.

Кейт Бланшетт стала звездой нового клипа группы Sparks
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом сообщает Brooklyn Vegan.

53-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт стала звездой музыкального видео группы Sparks. В ролике она позирует в желтом костюме с черной рубашке.

Образ дополнили белоснежные ботинки, красные наушники и черные очки.

На прошлой неделе Бланшетт посетила церемонию вручения премии Британской академии кино и телевидения в Лондоне. Она позировала на красной дорожке в черном платье Maison Margiela, которое она надевала на церемонию вручения премии "Оскар" в 2015 году.

Для нового выхода был обновлен фасон платья, а бирюзовое ожерелье Tiffany & Co было заменено на жемчужное украшение Louis Vuitton.

Звёзды,Кейт Бланшетт,Tiffany & Co,
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