Кейт Бланшетт стала звездой нового клипа группы Sparks

Обладательница премии "Оскар" Кейт Бланшетт снялась в новом музыкальном видео Sparks на трек The Girl is Crying In Her Latte.
Об этом сообщает Brooklyn Vegan.
53-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт стала звездой музыкального видео группы Sparks. В ролике она позирует в желтом костюме с черной рубашке.
Образ дополнили белоснежные ботинки, красные наушники и черные очки.
На прошлой неделе Бланшетт посетила церемонию вручения премии Британской академии кино и телевидения в Лондоне. Она позировала на красной дорожке в черном платье Maison Margiela, которое она надевала на церемонию вручения премии "Оскар" в 2015 году.
Для нового выхода был обновлен фасон платья, а бирюзовое ожерелье Tiffany & Co было заменено на жемчужное украшение Louis Vuitton.