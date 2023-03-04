Илья Резник рассказал, кому доверил исполнение песен Пугачевой

«В этот вечер состоится премьера нашей песни о героях СВО «Любимые не умирают» в исполнении Азизы. Эта композиция набрала сотни тысяч прослушиваний в интернете и уже полюбилась зрителям. Очень жаль, что «Любимые не умирают» не жалует наше телевидение», — посетовал Резник.