Энистон призналась, что коллеги часто обращаются к ней из-за здоровья

Актриса Дженнифер Энистон в интервью Daily USA рассказала, что друзья часто обращаются к ней из-за проблем со здоровьем и называют ее «доктор Энистон».

«Просто потому, что я всегда в курсе новейших технологий и думаю, как мы можем улучшить наше здоровье любыми возможными способами», — пояснила Энистон.

Звезда «Друзей» отметила, что начала интересоваться этим вопросом из-за проблем со здоровьем у родителей актрисы. Артистка признала, что ее родители, которых уже нет в живых, не были примером образцового поведения в вопросах сохранения здоровья. Энистон предположила, что ее отец дожил до 89 лет исключительно из-за «упрямых греческих генов».