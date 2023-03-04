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40 минут назад

Энистон призналась, что коллеги часто обращаются к ней из-за здоровья

Газета.Ru

Актриса Дженнифер Энистон в интервью Daily USA рассказала, что друзья часто обращаются к ней из-за проблем со здоровьем и называют ее «доктор Энистон».

Энистон призналась, что коллеги часто обращаются к ней из-за здоровья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Просто потому, что я всегда в курсе новейших технологий и думаю, как мы можем улучшить наше здоровье любыми возможными способами», — пояснила Энистон.

Звезда «Друзей» отметила, что начала интересоваться этим вопросом из-за проблем со здоровьем у родителей актрисы. Артистка признала, что ее родители, которых уже нет в живых, не были примером образцового поведения в вопросах сохранения здоровья. Энистон предположила, что ее отец дожил до 89 лет исключительно из-за «упрямых греческих генов».

Звёзды,Дженнифер Энистон,
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