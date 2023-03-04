Звезды, которые нашли замену бывшим вскоре после расставания

Кто-то долго страдает после расставания со вторыми половинками. А есть те, кто не теряет время даром, а ищет замену бывшим. Так, спустя всего пару месяцев после разрыва отношений можно выйти замуж, а за два года — родить ребенка от другого.

Фото: New Magazine New Magazine

Ксения Собчак

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Ксения Собчак официально вступала в брак дважды. Первым мужем светской львицы был Максим Виторган. Но вскоре после рождения сына знаменитости решили развестись. В 2019 году муж и жена признались, что уже давно живут раздельно. Вскоре Ксения ушла от Максима ради Богомолова, за которого вышла замуж в том же году.

Сергей Шнуров

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Однажды экс-солист группы «Ленинград» был женат на Матильде Шнуровой. С ней он прожил 8 лет, а потом внезапно развелся. Однако долго он не горевал в одиночестве и закрутил роман с Ольгой Абрамовой, дочерью екатеринбургского бизнесмена. В скором времени Сергей взял в жены Ольгу, что обескуражило его бывшую жену. Матильда была очень удивлена, что Шнуров так быстро нашел ей замену. Ведь он женился в четвертый раз спустя 2 месяца после развода.

Анна Бегунова

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В 2018 году стало известно о свадьбе Анны Бегуновой и Дмитрия Власкина. Это стало неожиданностью для многих. Ни Анна, ни Дмитрий не делятся подробностями своей личной жизни с публикой. У каждого из них уже есть браки за плечами, но тогда общественность не знала о том, что актеры разошлись со своими супругами. Ранее Бегунова была замужем за Сергеем Лавыгиным, которому родила сына в 2016 году. За 2 года актриса успела поменять мужа и стать мамой. Лавыгин, кстати, тоже быстро нашел замену бывшей жене.

Кристина Асмус

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Кристина Асмус и Гарик Харламов когда-то были одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнеса. Но ничто не вечно и в 2020 году супруги развелись. Интересно, что они оба не стали страдать от одиночества. Гарик нашел новую возлюбленную, которая очень похожа на Кристину. А Асмус закрутила роман с молодым актером Романом Евдокимовым. Девушка не показывает избранника публике, но от папарацци ничего не скроешь.

Ольга Арнтгольц

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