Прилучный не появился на дне рождения дочери

В пятницу, 3 марта, у Мии, младшей дочери Павла Прилучного и Агаты Муцениеце была вечеринка по случаю дня рождения.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Девочке исполнилось 7 лет. На празднике были друзья, родственники, аниматоры, веселые конкурсы и даже огромный дракон, но отец, Павел Прилучный, так и не появился.

Примечательно, что актер проигнорировал и приглашение на 10-летний юбилей сына, который масштабно отмечали 11 января.

По словам Муцениеце она передала приглашение не только Павлу, но и его новой супруге Зепюр Брутян и даже бывшей свекрови, но никто из них на праздник не пришел.