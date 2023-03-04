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48 минут назад

Прилучный не появился на дне рождения дочери от Муцениеце

runews24.ru

В пятницу, 3 марта, у Мии, младшей дочери Павла Прилучного и Агаты Муцениеце была вечеринка по случаю дня рождения.

Прилучный не появился на дне рождения дочери
Фото: runews24.rurunews24.ru

Девочке исполнилось 7 лет. На празднике были друзья, родственники, аниматоры, веселые конкурсы и даже огромный дракон, но отец, Павел Прилучный, так и не появился.

Примечательно, что актер проигнорировал и приглашение на 10-летний юбилей сына, который масштабно отмечали 11 января.

По словам Муцениеце она передала приглашение не только Павлу, но и его новой супруге Зепюр Брутян и даже бывшей свекрови, но никто из них на праздник не пришел.

Но актер не забыл о дне рождении дочери, вечером он забрал ее и сына к себе. Там он вручил Мии подарки и большой торт в форме сердца. «Моя девочка, пусть все твои мечты сбудутся», – подписал сюрприз актер.

Звёзды,Зепюр Брутян,Агата Муцениеце,
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