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1 час назад

Подруга Киркорова Катя Гусева выходит замуж за адвоката

runews24.ru

Пара познакомилась несколько лет назад на частном мероприятии, куда юрист был приглашен в качестве гостя. Некоторое время Гусева и Сазанов общались только в соцсетях. Но потом их отношения перешли на новый уровень.

Подруга Киркорова Катя Гусева выходит замуж за адвоката
Фото: runews24.rurunews24.ru

Первое свидание прошло у них в театре, куда Михаил пригласил Катю на спектакль «ЛюБоль», где главную роль исполняла актриса Екатерина Гусева.

И предложение возлюбленной адвокат тоже решил сделать в театре. В зрительном зале он встал на колено и открыл коробочку с помолвочным кольцом, усыпанным бриллиантами. Для Гусевой это был неожиданный сюрприз. И она ответила согласием.

Напомним, некоторое время назад Кате Гусевой приписывали роман с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Певец даже дарил фату ей на день рождения. Но отношения между ними дальше дружбы так и не пошли.

Звёзды,Екатерина Гусева,Филипп Киркоров,
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