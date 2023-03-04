Подруга Киркорова Катя Гусева выходит замуж за адвоката

Пара познакомилась несколько лет назад на частном мероприятии, куда юрист был приглашен в качестве гостя. Некоторое время Гусева и Сазанов общались только в соцсетях. Но потом их отношения перешли на новый уровень.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Первое свидание прошло у них в театре, куда Михаил пригласил Катю на спектакль «ЛюБоль», где главную роль исполняла актриса Екатерина Гусева.

И предложение возлюбленной адвокат тоже решил сделать в театре. В зрительном зале он встал на колено и открыл коробочку с помолвочным кольцом, усыпанным бриллиантами. Для Гусевой это был неожиданный сюрприз. И она ответила согласием.