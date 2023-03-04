Как и в любой индустрии, в модельном бизнесе часто возникает конкуренция и конфликты между коллегами.
Так одно время в СМИ часто обсуждали стычки между моделями Наоми Кэмпбелл и Тайрой Бэнкс.
Блогер @Olya_lolya рассказала, что стало причиной ненависти между одними из самых известных моделей. В одном из интервью Тайра Бэнкс поделилась историей о том, как в начале своей карьеры она восхищалась Наоми Кэмпбелл. Но у Наоми Тайра симпатию не вызвала. Ходили слухи о том, что Наоми специально мешала развитию карьеры Тайры из-за страха потерять звание первой темнокожей супермодели.
В любом случае, эта ненависть не повлияла на путь обеих девушек, и они сумели сделать себе имя в индустрии моды.
Подробнее о конфликте между супермоделями смотрите в видео.
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