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23 минуты назад

Супермодели, которые недолюбливают друг друга: видео

Мария Каткова

Как и в любой индустрии, в модельном бизнесе часто возникает конкуренция и конфликты между коллегами.

Так одно время в СМИ часто обсуждали стычки между моделями Наоми Кэмпбелл и Тайрой Бэнкс.

Блогер @Olya_lolya рассказала, что стало причиной ненависти между одними из самых известных моделей. В одном из интервью Тайра Бэнкс поделилась историей о том, как в начале своей карьеры она восхищалась Наоми Кэмпбелл. Но у Наоми Тайра симпатию не вызвала. Ходили слухи о том, что Наоми специально мешала развитию карьеры Тайры из-за страха потерять звание первой темнокожей супермодели.

В любом случае, эта ненависть не повлияла на путь обеих девушек, и они сумели сделать себе имя в индустрии моды.

Подробнее о конфликте между супермоделями смотрите в видео.

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Ранее мы писали о том, как участница банды Мэнсона осталась безнаказанной, несмотря на серию убийств.

Звёзды,Видео,Наоми Кэмпбелл,
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