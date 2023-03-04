Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
57 минут назад

Ханна заявила о готовности к третьей беременности

Слово и Дело

Певица Ханна (Анна Иванова) стала мамой во второй раз в феврале 2023 года. Артистка старается вернуть былую форму и уже задумывается над третьими родами.

Ханна заявила о готовности к третьей беременности
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исполнительница наслаждается материнством и активно следит за собой. За период беременности Ханна поправилась на десять килограммов, из-за чего она села на диету. На днях артистка вышла на связь с подписчиками, чтобы похвастаться результатами своего похудения.

«В принципе, готова к третьей беременности. Попу подкачаю и вообще огонь», — написала Ханна.

Но радость от фигуры оказалась недолгой. Ханна встала на весы, и появившиеся цифры ее разочаровали. Вес артистки остался прежним, хотя внешним видом она довольна.

Звёзды,Анна Иванова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий