Ханна заявила о готовности к третьей беременности

Певица Ханна (Анна Иванова) стала мамой во второй раз в феврале 2023 года. Артистка старается вернуть былую форму и уже задумывается над третьими родами.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Исполнительница наслаждается материнством и активно следит за собой. За период беременности Ханна поправилась на десять килограммов, из-за чего она села на диету. На днях артистка вышла на связь с подписчиками, чтобы похвастаться результатами своего похудения.

«В принципе, готова к третьей беременности. Попу подкачаю и вообще огонь», — написала Ханна.