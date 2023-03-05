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1 час назад

Звезда «Дома-2» Саша Артемова купила 3-комнатную квартиру в Москве

runews24.ru

Экс-супруга Евгения Кузина Саша Артемова вновь инвестировала в жилье.

Звезда «Дома-2» купила 3-комнатную квартиру в Москве
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Звезда «Дома-2» Саша Артемова сообщила подписчикам радостную новость: она стала владелицей новой недвижимости.

«Артемова едет забирать ключи от очередной квартиры», — написала Саша в соцсетях.

Эта квартира стала для 27-летней звезды телестройки четвертой. Ранее она купила двушку в одном из столичных ЖК вместе с Евгением Кузиным.

Знаменитость уточнила, что новое жилье без отделки и находится на 12-м этаже. Из окна видно детскую площадку, детсад и церковь. При этом, Артемова приобрела квадратные метры без ипотеки.

«По-настоящему прочувствовали радость только после подписания акта. До этого мне казалось, что я пришла в паспортный стол. Нервничала чего-то, волновалась», — призналась Саша.

Звёзды,Евгений Кузин,
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