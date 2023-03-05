Звезда «Дома-2» купила 3-комнатную квартиру в Москве

Эта квартира стала для 27-летней звезды телестройки четвертой. Ранее она купила двушку в одном из столичных ЖК вместе с Евгением Кузиным.

Знаменитость уточнила, что новое жилье без отделки и находится на 12-м этаже. Из окна видно детскую площадку, детсад и церковь. При этом, Артемова приобрела квадратные метры без ипотеки.