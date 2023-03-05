Варлей рассказала, почему избегает пластические процедуры

Наталья Владимировна Варлей получила популярность благодаря культовой роли в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Много лет советские девушки старались подражать Нине из фильма, делали такие же прически, стрелки на глазах и даже одевались в подобную одежду.
Сама Наталья Варлей признается, что изначально она не хотела сниматься в данной картине, но позже все же передумала, и это принесло ей популярность. Наталья Владимировна по-прежнему прекрасно выглядит, при этом, как утверждает артистка, она старается поддерживать природную красоту, не прибегая к помощи пластических хирургов. Как оказалось, однажды косметические процедуры для Натальи Варлей обернулись неожиданной концовкой. После этого случая Наталья Владимировна обходит стороной новомодные бьюти-процедуры.
«Я один раз сделала себе укол в лоб – у меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могу ни одной эмоции выдать, потому что брови нависли и все», - рассказала артистка в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Также актриса старается не обсуждать свою знаменитую роль в «Кавказской пленнице».
«Мне просто обидно за остальные свои роли, у которых не сложилось такой судьбы, как у «Кавказской пленницы» и «Вия». Этим картинам просто не повезло – они снимались не в то время», - с грустью рассказывает она.
Наталья Владимировна играла прекрасные роли в таких фильмах как «12 стульев», «Волшебник изумрудного города», «Гостья из будущего» и других, но запомнилась публике как студентка Нина, в которую влюбился Саахов.