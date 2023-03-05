Варлей рассказала, почему избегает пластические процедуры

Наталья Владимировна Варлей получила популярность благодаря культовой роли в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Много лет советские девушки старались подражать Нине из фильма, делали такие же прически, стрелки на глазах и даже одевались в подобную одежду.

Сама Наталья Варлей признается, что изначально она не хотела сниматься в данной картине, но позже все же передумала, и это принесло ей популярность. Наталья Владимировна по-прежнему прекрасно выглядит, при этом, как утверждает артистка, она старается поддерживать природную красоту, не прибегая к помощи пластических хирургов. Как оказалось, однажды косметические процедуры для Натальи Варлей обернулись неожиданной концовкой. После этого случая Наталья Владимировна обходит стороной новомодные бьюти-процедуры.