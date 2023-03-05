Валерия Гай Германика объяснила, почему не пускала дочь в школу

Кинорежиссер Валерия Гай Германика рассказала о серьезном диагнозе своей дочери.

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Кинорежиссер Валерия Гай Германика в эфире YouTube-канала «Лера в Большом Городе» взяла интервью у своей дочери Октавии.

Девочка поведала, что родительница запрещала ей ходить в школу целый год. Причиной стали проблемы со здоровьем 14-летней Октавии. Как стало известно, что у подростка диабет I типа. Однажды произошел инцидент, из-за которого Октавию увозили в реанимацию.

Дочь кинематографиста считает, что необходимости в этом запрете тогда не было. Однако Валерия поделилась с ней своими переживаниями.